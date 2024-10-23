نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من هيئة السياحة حول تأشيرة الترانزيت للسعودية: ما الحقيقة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في الساعات الأخيرة، انتشرت تقارير تفيد بأن المملكة العربية السعودية قد أوقفت تأشيرة الترانزيت لمصر، باكستان، وبنجلاديش، مما أثار قلقًا واسعًا بين الراغبين في السفر إلى المملكة. تأشيرة الترانزيت تُعد واحدة من الخيارات المفضلة للراغبين في أداء العمرة بأسعار منخفضة، لذلك جاءت هذه الأخبار بمثابة صدمة للكثيرين.

توضيح هيئة السياحة السعودية

ردًا على هذه الشائعات، أكدت هيئة السياحة السعودية أن ما يُتداول حول إيقاف تأشيرة الترانزيت لهذه الدول لا أساس له من الصحة، وأن التأشيرة لا تزال متاحة للراغبين في السفر إلى المملكة. وأوضحت الهيئة أن العديد من الصحف المحلية وأعضاء غرفة شركات السياحة تواصلوا معها للتحقق من الأخبار المتداولة، وتم التأكيد على أن التأشيرة لا تزال سارية.

ما هي تأشيرة الترانزيت؟

تُعد تأشيرة الترانزيت واحدة من التأشيرات التي تشهد طلبًا مرتفعًا من المسافرين، حيث تتيح لحامليها البقاء في المملكة لمدة تصل إلى أربعة أيام، وهي فرصة لأداء العمرة بأسعار معقولة. وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أحمد وحيد، أن أولى رحلات العمرة البرية انطلقت في 22 أكتوبر 2024، بتكلفة تبدأ من 26 ألف جنيه، وتختلف الأسعار بناءً على البرنامج والتعاقد.

في الوقت نفسه، شددت هيئة السياحة المصرية على ضرورة التزام شركات العمرة بعدم فرض أسعار مبالغ فيها سواء لأداء العمرة أو الحج لهذا العام.