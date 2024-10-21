انت الأن تتابع خبر الهلال يحسم موقف بونو ونيمار من مواجهة العين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد نادي الهلال السعودي إلى مواجهة قوية مرتقبة مع نظيره نادي العين الإماراتي مساء اليوم الإثنين في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا لكأس النخبة،وذلك على استعداد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية،وكان نادي الهلال قد حسم موقف بونو ونيمار من المشاركة في هذه المباراة.

وقد كشفت بعض التقارير الصحفية عن الموقف النهائي لكلا من ياسين بونو حارس مرمى الفريق والنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من المشاركة في هذه المباراة،حيث كان بونو يعاني من إصابة في العضلة الخلفية إثر مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية،وقد غاب عن إنتصار فريقه على الفيحاء يوم الجمعة الماضية في بطولة دوري روشن السعودي،وكان هناك محاولات لتجهيز بونو من أجل لقاء العين ولكن يبدو الموقف صعباً ولن يستطيع اللحاق باللقاء.

أما البرازيلي نيمار فقد تعافى تماماً من الإصابة التي لحقت به الموسم الماضي وهو جاهز تماماً للمشاركة في المباريات وهو يتقدم بعثة الهلال في الإمارات وقرار مشاركته في المباراة هو أمر فني يرجع إلي المدير الفني للفريق جورجي جيسوس.

يذكر أن نادي الهلال يحتل صدارة مجموعة منطقة الغرب برصيد ٦ نقاط من مباراتين،أما نادي العين يحتل المركز العاشر برصيد نقطة واحدة من نفس عدد المباريات.