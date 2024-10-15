نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "استدارة" و"حارس البحار الذكي" ابتكاران لحماية البيئة بأيدي سعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام عن انطلاقة الابتكارات البيئية عبر تمكينه لكوادر وطنية قدموا تقنيتين حديثتين تحمي البيئة البحرية وتنشئ منصة لسوق إعادة التدوير في المملكة العربية السعودية.

جاء الإعلان أثناء انطلاق ملتقى الابتكار تحت عنوان "نلتزم ونبتكر" في الرياض بحضور الرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي الغامدي، وقد تضمن الملتقى إطلاق ابتكارات جديدة تعزز جهود المركز في مجال حماية البيئة.

وقدّم منسوبي المركز ابتكاراتهم عبر تجربة عملية أثبتت نجاحها أمام حضور الملتقى من المختصين في المجال البيئي، إذ شرح المبتكران المهندس محمد العطوي ومحمد العمري فكرة "حارس البحار الذكي" التي تعمل على رصد التلوث البحري من خلال استخدام حساسات العكارة، التي تتيح سرعة الاستجابة والمكافحة لحماية البيئة البحرية والساحلية، مما يسهم في استدامة الموارد الطبيعية.

وأوضح المهندسان أن التقنية الجديدة مصممة لرصد التلوث الناتج عن الانسكابات الزيتية، وتعمل على تقديم تنبؤات مبكرة، مما يتيح التدخل السريع لحماية البيئة البحرية والساحلية من أي تلوث يهدد المياه في وقت قياسي، وقدرة النظام على أداء عدة مهام في وقت واحد، مما يعزز الكفاءة التشغيلية وسرعة الاستجابة.

وشهد الملتقى تقديم ابتكار "استدارة" على يد أسيل المنديل وشروق الجعيدي، الذي يهدف إلى إنشاء منصة لسوق إعادة تدوير النفايات في المملكة، الذي يعمل على ربط الراغبين بإعادة تدوير النفايات والقطاع الخاص، مشيرتان إلى أن المنصة صممت لمنح مكافأة للمساهمين في إعادة التدوير للذين يرغبون بتجميع النفايات من عدة مواقع من أجل الوصول إلى الوزن المطلوب لإعادة تدويرها.

وتأتي هذه الإنجازات كنتاج لإطلاق رحلة الابتكار في المركز عام 2022، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار وتشجيع مهارات توليد الأفكار بما يتماشى مع رؤية المركز وأهدافه الاستراتيجية في مجالات الرصد والتقنيات البيئية