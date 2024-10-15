شوارع نواكشوط تحتفى بمسابقة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية

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أحمد جودة - القاهرة - احتفت العاصمة الموريتانية نواكشوط بمسابقة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية بجمهورية موريتانيا، التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في جمهورية موريتانيا.

وشهدت شوارع العاصمة لوحات ترحيبية بالمشاركين في هذه المسابقة النوعية التي تقام لأول مرة، وعبارات تعريفية عن فترة المسابقة ومكان انعقادها.

يُذكر أن مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية في دورتها الأولى يشارك فيها 136 متسابقًا من 16 دولة من دول غرب إفريقيا، ويبلغ مجموع جوائز المسابقة 1،218،000 ريال، وفق منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية المتميزة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية لإنجاح أعمال المسابقة وعبر لجان متكاملة