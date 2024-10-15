نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة تبوك تشارك في المؤتمر العالمي URTC في الولايات المتحدة الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك عدد من طلاب وطالبات جامعة تبوك في المؤتمر العالمي URTC 2024 الذي يستضيفه معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بالولايات المتحدة الأمريكية -أحد أكبر التجمعات والملتقيات العلمية الرائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا-، وذلك من خلال عرضهم لعدد من المشاريع الابتكارية في مجال الهندسة والقانون وإدارة الأعمال.

وتأتي هذه المشاركة لتعكس اهتمام الجامعة بدعم طلابها وطالباتها في مجال الابتكار والإبداع، وتهيئة بيئة تعليمية حاضنة للموهوبين وصقل إبداعاتهم ومهاراتهم، وتحفيزهم للمشاركة والتنافس في المحافل العالمية، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030