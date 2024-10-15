نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلبة "تعليم الرياض" يفوزون بذهبيتين وثلاث فضيات في منافسات الأولمبياد الخليجي للعلوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ميداليتين ذهبيتين وثلاث ميداليات فضية في منافسات الأولمبياد الخليجي للعلوم.

حيث فاز الطالب فارس بن عبدالرحمن الغامدي بالميدالية الذهبية للفيزياء، وفازت الطالبة رند بنت الحسن عوضة بالميدالية الذهبية في منافسات الكيمياء، فيما حقق الطالب حسين بن حبيب الصالح الميدالية الفضية في منافسات الفيزياء، فيما فاز الطالب علي أحمد باوزير بالميدالية الفضية في الكيمياء، وحصل الطالب أحمد بن سعد الشهري على الميدالية الفضية في الرياضيات.

وقدّم مدير تعليم الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع التهنئة للطلبة الفائزين ولأسرهم ومعلميهم ومدارسهم، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز الوطني يُضاف إلى الإنجازات المتوالية لتعليم الرياض في المشاركات الإقليمية والدولية