نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني لشهر أكتوبر 2024 وشروط الحصول عليه وخطوات التقديم عبر موقع سكني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدعم السكني لشهر أكتوبر 2024، والذي يُعتبر من أهم البرامج التي تهدف إلى دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود وغير القادرين على تحمل تكاليف شراء مسكن خاص. وتعمل الحكومة السعودية على تقديم هذا الدعم لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز مستوى معيشتهم. في هذا المقال، نعرض لكم التفاصيل المتعلقة بموعد الصرف وشروط الحصول على الدعم، بالإضافة إلى خطوات التقديم عبر موقع "سكني".

موعد صرف الدعم السكني لشهر أكتوبر 2024



أعلنت وزارة الإسكان السعودية أن صرف رواتب الدعم السكني سيتم يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024، وهو نفس اليوم الذي يتم فيه صرف الدعم شهريًا، ما لم يصادف إجازة أسبوعية أو رسمية، حيث قد يتم تأجيل الصرف في هذه الحالة.

شروط الحصول على الدعم السكني في المملكة العربية السعودية



للتأهل للحصول على الدعم السكني، يجب توافر الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة دائمة في المملكة. أن يكون لدى المتقدم أسرة مكونة من 4 أفراد على الأقل. ألا يكون المتقدم مالكًا لسكن أو منزل مسجل باسمه. ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي دعم حكومي آخر.

خطوات التقديم على الدعم السكني