نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أسعار البنزين وأسطوانات الغاز في السعودية.. تفاصيل جديدة بشأن تحديثات أرامكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشغل موضوع أسعار البنزين في السعودية حيزًا كبيرًا من اهتمام المواطنين، إذ يشكل البنزين الوقود الأساسي لتشغيل السيارات والقطارات وغيرها من وسائل النقل، يتم تحديث الأسعار شهريًا من قبل شركة أرامكو السعودية في العاشر من كل شهر، ويُمكن للمواطنين الاطلاع على الأسعار الجديدة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.

أسعار البنزين وأسطوانات الغاز في السعودية

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن أحدث المعلومات حول أسعار البنزين وأسطوانات الغاز في المملكة.

أسعار البنزين في السعودية لشهر أكتوبر 2024

ووفقًا للتحديثات الأخيرة التي أعلنتها شركة أرامكو، جاءت أسعار البنزين كما يلي:

بنزين 91: سجل سعر اللتر نحو 2.18 ريال سعودي.

بنزين 95: سجل سعر اللتر نحو 2.33 ريال سعودي.

الديزل: سجل سعر اللتر نحو 1.15 ريال سعودي.

الغاز المسال: سجل سعر اللتر نحو 1.03 ريال سعودي.

وتعد هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأشهر السابقة، فيما يعتبر البعض أن هذا الاستقرار يمنح نوعًا من التوازن بين التكلفة ومستويات الدخل لدى المستهلكين.

أسعار البنزين وأسطوانات الغاز في السعودية

أسعار أسطوانات الغاز في السعودية.. تحديثات جديدة

أسطوانات الغاز تشكل جزءًا حيويًا من حياة المواطنين والمقيمين في المملكة، حيث تُستخدم في المنازل والمطاعم والمحال التجارية للطهي والتدفئة، خلال الفترة الأخيرة، شهدت أسعار أسطوانات الغاز تقلبات متعددة، ويرجع ذلك إلى تأثيرات الضرائب وحجم الأسطوانة. فيما يلي أبرز أسعار أسطوانات الغاز بعد إضافة 15% ضريبة القيمة المضافة: