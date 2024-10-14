نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ارتفاع كبير في تداول سهم الماجد للعود بنسبة 30%.. كل ما تحتاج معرفته عن الشركة وسوقها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت السوق المالية في المملكة العربية السعودية طفرة ملحوظة في تداول سهم الماجد للعود، حيث ارتفعت قيمة السهم بنسبة 30% بعد إطلاقه في السوق الرئيسية يوم الاثنين الماضي 7 أكتوبر 2024، مما أثار اهتمام الكثير من المواطنين الذين يبحثون عن تفاصيل دقيقة حول هذا الحدث.

تفاصيل التداول وآلية السوق

وتداول سهم الماجد للعود يأتي تحت كود التداول 4165، ورقم السهم الدولي SA164HF212H1، وبدأ بسعر شراء قدره 94 ريال سعودي، حيث تم طرح نحو 7.5 مليون سهم، والتي تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ 250 مليون ريال سعودي، مع توزيع الحصص بين الجهات المشاركة بنسبة 80% والأفراد بنسبة 20%.

السوق المالية في المملكة العربية السعودية

خلفية عن الشركة وتاريخها

وتأسست شركة الماجد للعود منذ 42 عامًا، حيث تمكنت من التوسع بشكل كبير لتصبح واحدة من أبرز الشركات في صناعة العود في المملكة، حيث تملك الشركة نحو 237 متجرًا في السعودية و49 متجرًا آخر في دول الخليج. ويُعزى الفضل في نجاحها إلى مؤسسها ماجد بن علي بن عثمان الماجد، الذي ساهم في وضع علامة الشركة في السوق.

أداء السهم والربحية

وبعد طرحه، حقق سهم الماجد للعود ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل هامش ربح قدره 66.6%، مما يعكس قوة الشركة في جذب الاستثمارات وثقة السوق بها، وهذا الأداء القوي يضع الشركة في موقع متميز بين الشركات المماثلة.

ويُعتبر سهم الماجد للعود أحد الفرص الاستثمارية المثيرة في السوق السعودي، مع توقعات بمزيد من الارتفاع في قيمته، ومع ذلك، يتوجب على المستثمرين متابعة تحركات السوق عن كثب؛ لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.