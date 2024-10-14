عاجل - موعد صرف الدعم السكني لشهر أكتوبر 2024 وشروط الحصول عليه وكيفية التقديم عبر موقع سكني

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أحمد جودة - القاهرة - يتزايد اهتمام المواطنين السعوديين بمعرفة موعد صرف الدعم السكني لشهر أكتوبر 2024، الذي يُعتبر من أبرز البرامج الحكومية الهادفة إلى دعم محدودي الدخل في المملكة، ويهدف هذا الدعم إلى مساعدة الأسر التي تواجه صعوبة في تحمل تكاليف شراء السكن، ويأتي ضمن جهود الحكومة السعودية لتوفير حلول سكنية تتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين.

موعد صرف الدعم السكني لشهر أكتوبر 2024

وأعلنت وزارة الإسكان السعودية أن موعد صرف الدعم السكني لمحدودي الدخل سيكون يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024، ويُصرف الدعم في هذا التاريخ بشكل شهري، مع إمكانية تأجيل الصرف في حال تزامنه مع إجازة أسبوعية أو إجازة رسمية.

موعد صرف الدعم السكني لشهر أكتوبر 2024 وشروط الحصول عليه وكيفية التقديم عبر موقع سكني

شروط الحصول على الدعم السكني

وللحصول على الدعم السكني في المملكة العربية السعودية، يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط، وهي كالتالي:

الجنسية: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. الإقامة: ينبغي أن يكون المقيم في المملكة بشكل دائم. عدد أفراد الأسرة: يجب أن يتكون عدد أفراد الأسرة من أربعة أفراد على الأقل. عدم ملكية السكن: يجب ألا يكون المتقدم مالكًا لأي سكن أو منزل خاص مسجل باسمه. عدم الاستفادة من دعم حكومي آخر: ينبغي ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أي دعم حكومي آخر.

خطوات التقديم على الدعم السكني

كما يمكن للراغبين في التقديم على الدعم السكني اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع برنامج سكني. قم بتسجيل حساب جديد على الموقع. بعد إنشاء الحساب، قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة. اضغط على زر "إرسال الطلب" لإكمال عملية التسجيل.

ويعد الدعم السكني من أهم المبادرات الحكومية في السعودية، حيث يسهم في تحسين الظروف المعيشية لمحدودي الدخل، ومن خلال الالتزام بالشروط الموضوعة واتباع خطوات التسجيل، يمكن للمواطنين الحصول على الدعم الذي يحتاجونه.