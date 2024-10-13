انت الأن تتابع خبر توقعات الأرصاد الجوية…أمطار رعدية تؤدي إلي السيول على بعض مناطق المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهي فصل الصيف بكل ما يحمله وقد أتى فصل الخريف الذي دائما ما يكون متغير ومتقلب،وتتعرض بعض مناطق المملكة العربية السعودية إلى تقلبات جوية شديدة،حيث من المتوقع هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة والتى تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة،كما يكون هناك حالة من تكون الضباب على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة: العظمى ٣٩ والصغرى ٢٧ ودرجة الرطوبة ٧٠.

المدينة المنورة: العظمى ٣٩ والصغرى ٢٧ ودرجة الرطوبة ٥٠.

الرياض: العظمى ٣٨ والصغرى ٢٤ ودرجة الرطوبة ٣٥.

جدة: العظمى ٣٧ ودرجة الرطوبة ٢٨ ودرجة الرطوبة ٨٥.

الدمام: العظمى ٣٨ والصغرى ٢٥ ودرجة الرطوبة ٩٥.

أبها: العظمى ٢٧ والصغرى ١٤ ودرجة الرطوبة ٧٥.

تبوك: العظمى ٣٤ والصغرى ١٩ ودرجة الرطوبة ٥٠.

بريدة: العظمى ٣٨ والصغرى ٢١ ودرجة الرطوبة ٣٠.

حائل: العظمى ٣٤ والصغرى ١٩ ودرجة الرطوبة ٣٠.

الباحة: العظمى ٢٦ والصغرى ١٧ ودرجة الرطوبة ٧٠.

عرعر: العظمى ٣٥ والصغرى ٢٠ ودرجة الرطوبة ٣٠.

سكاكا: العظمى ٣٥ والصغرى ٢٠ ودرجة الرطوبة ٣٠.

جازان: العظمى ٣٧ والصغرى ٣٠ ودرجة الرطوبة ٨٥.

نجران: العظمى ٣٤ والصغرى ٢٠ ودرجة الرطوبة ٣٠.