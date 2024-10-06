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دورة الألعاب السعودية: الرامي محمد الشريدة يحصد ذهبية رماية الأطباق

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أحمد جودة - القاهرة - توّج الأمير خالد بن بندر بن مساعد، نائب رئيس الاتحاد السعودي للرماية، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في منافسات رماية الأطباق (تراب)، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024، التي أقيمت اليوم في مدينة تدريب الأمن العام بمدينة الرياض.
ونال الرامي محمد الشريدة الميدالية الذهبية، وحصل فهد السهلي على المركز الثاني والميدالية الفضية، بينما نال فهد المطيري المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وستقام بعد غدٍ الثلاثاء، منافسات مسدس ضغط الهواء لمسافة 10 م للرجال والسيدات، رماية أطباق شوزن الأبراج (سكيت) للرجال

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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