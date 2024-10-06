نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دورة الألعاب السعودية: الرامي محمد الشريدة يحصد ذهبية رماية الأطباق في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - توّج الأمير خالد بن بندر بن مساعد، نائب رئيس الاتحاد السعودي للرماية، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في منافسات رماية الأطباق (تراب)، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024، التي أقيمت اليوم في مدينة تدريب الأمن العام بمدينة الرياض.

ونال الرامي محمد الشريدة الميدالية الذهبية، وحصل فهد السهلي على المركز الثاني والميدالية الفضية، بينما نال فهد المطيري المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وستقام بعد غدٍ الثلاثاء، منافسات مسدس ضغط الهواء لمسافة 10 م للرجال والسيدات، رماية أطباق شوزن الأبراج (سكيت) للرجال