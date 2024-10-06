نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جناح أمانة جدة بمعرض مؤتمر العمل البلدي الخليجي بالرياض يستعرض مبادراته المجتمعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض جناح أمانة محافظة جدة المشارك في المعرض المصاحب لمؤتمر العمل البلدي الخليجي الثاني عشر، الذي تنظمه وزارة البلديات والإسكان، في الرياض، عددًا من المبادرات التي تنفذها الأمانة والشراكات والتحالفات، للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية.

ويقدم جناح الأمانة لزوار المعرض شرحًا عن المبادرات، ومنها مبادرة (جائزة الأمين للتميز بخدمة المجتمع) ضمن محور بناء الشراكات في العمل البلدي، التي تهدف إلى تهيئة بيئة عمل تنافسية بين بلديات المحافظات في تبني المسؤولية المجتمعية لخدمة المجتمع البلدي.

ويسلط الجناح الضوء على محور الكوادر البلدية من أجل عمل بلدي مستدام، وذلك من خلال مبادرتي (يسر ومنضبط) اللتين تسهمان في تهيئة بيئة العمل للموظفين من ذوي الإعاقة، إلى جانب خلق بيئة عمل إيجابية وتنافسية تعزز الشعور بالمسؤولية لدى الموظفين.

ويبرز جناح أمانة جدة للزوار، جهود المملكة في تطوير منظومة العمل البلدي ورفع جودة الخدمات البلدية، وما يشهده القطاع من مشاريع تنموية أسهمت في الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية، إضافة إلى استعراض العديد من المبادرات والبرامج الرائدة في مجال إدارة وتشغيل المدن، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع البلدي