نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف حقيقة صدور راتب إضافي للضمان الاجتماعي الدفعة 34 بأمر ملكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور للدفعة 34 خلال الساعات القادمة. وأوضحت الوزارة أن صرف المبالغ المالية سيتم فقط لمن تم قبول أهليتهم، في حين يُتاح لمن تم رفض أهليته فرصة تقديم طلب اعتراض لإعادة النظر في النتائج.

فيما يتعلق بالأخبار المتداولة عن صرف راتب إضافي بمناسبة اليوم الوطني، أكدت الوزارة عدم صحة هذه الشائعات. وأشارت إلى أنه لا توجد أي زيادة إضافية على دفعة شهر أكتوبر، وأن الرواتب ستُصرف وفق الجدول الزمني المعتاد.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي للدفعة 34

من المقرر أن يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي للدفعة 34 يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024. هذا التاريخ يأتي بعد التأكد من عدم تعارضه مع عطلة نهاية الأسبوع أو أي إجازة رسمية في المملكة، فيما سيتم إعلان نتائج الأهلية في السابع والعشرين من سبتمبر.

بالنسبة لقيمة الدعم، تم التأكيد على أن الحد المانع للحصول على الضمان المطور هو 1320 ريال سعودي، حيث يحصل العائل على دعم بقيمة 1320 ريال شهريًا، بالإضافة إلى 84 ريال لدعم الغذاء لكل فرد من الأسرة. هذا إلى جانب دعم الكهرباء الشهري بقيمة 72 ريال لكل فرد.

كما يتضمن الضمان دعمًا إضافيًا للأطفال، حيث يحصل المستفيدون الذين لديهم أطفال أقل من عامين على دعم حليب بقيمة 46 ريال لكل طفل، بالإضافة إلى دعم الحقيبة المدرسية بقيمة 80 ريال لكل طالب تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة، مما يساهم في تخفيف العبء المالي على الأسر.