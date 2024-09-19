نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عدد كبير من المستفيدين من معاشات التأمينات الاجتماعية موعد صرف معاش شهر أكتوبر 2024. بناءً على قرار هيئة التأمينات الاجتماعية، سيتم صرف المعاشات بدءًا من 1 أكتوبر 2024. يمكن للمستفيدين صرف المعاشات عن طريق مكاتب البريد المصري أو من خلال منافذ شركة "فوري". فيما يلي كافة التفاصيل المتعلقة بصرف معاشات شهر أكتوبر.

تفاصيل صرف معاشات شهر أكتوبر 2024

سيتم صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 ابتداءً من 1 أكتوبر، وذلك عن طريق مكاتب البريد المصري أو فروع البنوك التجارية والحكومية، كما يمكن صرفها أيضًا من خلال المحافظ الإلكترونية أو خدمات "فوري". تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل عملية صرف المعاشات وتخفيف الأعباء على المستفيدين.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر أكتوبر 2024

الرقم الخطوة الوصف 1 زيارة الموقع الرسمي قم بزيارة موقع هيئة التأمينات الاجتماعية. 2 النقر على أيقونة "صاحب المعاش" اختر قسم "صاحب المعاش" من القائمة الرئيسية. 3 اختيار "الخدمات التأمينية" اضغط على خيار "الخدمات التأمينية". 4 إدخال الرقم القومي قم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا. 5 النقر على "استعلام" اضغط على زر "استعلام" للحصول على التفاصيل. 6 عرض التفاصيل بعد إتمام الخطوات السابقة، ستظهر لك كافة تفاصيل معاش شهر أكتوبر 2024.

بعد اتباع هذه الخطوات، يمكن للمستفيدين الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بصرف معاشهم لشهر أكتوبر.