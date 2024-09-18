انت الأن تتابع خبر إكرامية ملكية كبرى لكل الطلاب أبناء المقيمين في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بتوجيهات كريمة من القيادة العليا في المملكة العربية السعودية قد صدر القرار الرسمي بقبول الطلاب المنتهية إقاماتهم، والطلاب المقيمين بشكل غير نظامي، في جميع مدارس المملكة.

والقرار عبارة عن مبادرة إنسانية تهدف إلى قبول الطلاب المتواجدين بشكل غير قانوني، ويتم ذلك دون الحاجة إلى دفع أي رسوم أو مصروفات، بحيث يشمل القرار جميع الطلاب الذين تم تسجيل بصماتهم في وزارة الداخلية، والذين حرموا من حقهم في التعليم نتيجة أوضاعهم غير القانونية أو حياتهم غير النظامية الحصول على التعليم مثل بقية الطلاب الذين يملكون إقامة نظامية يساهم هذا القرار في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعائلات التي تعيش بشكل غير قانوني في المملكة، ويجسد التزام المملكة بتوفير حقوق الإنسان كاملة.

ويشمل القرار قبول أبناء الجنسيات الأخرى المقيمين في المدارس السعودية وفقاً للقرارات التي أقرها مجلس الوزراء، رقم 65 كما يمكن للطلاب الزائرين الدراسة في المملكة العربية السعودية، مع ضرورة معادلة المواد التي يدرسونها.