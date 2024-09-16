انت الأن تتابع خبر التقنية الحيوية تعزز من ريادة المملكة في التصنيع الحيوي والابتكار الطبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرح الدكتور"هشام الجضعي" الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء عن تنفيذ استراتيجية وطنية للتقنية الحيوية ، مما يعزز من المكانة الرائدة للمملكة في التصنيع الحيوي والابتكار الطبي ، حيث تولي اهتمامًا خاصة بتصنيع اللقاحات ، والتوطين البيولوجي ، وعلم الجينوم، وتحسين النباتات.

وفي المؤتمر الدولي السنوي الرابع للجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية (SSCP) ، استعرض "الجضعي" الدور الفعال للهيئة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية ، عن طريق وضع اللوائح والإرشادات للتقنية الحيوية

وهي:-

بروتوكولات التجارب السريرية للمستحضرات الصيدلانية الحيوية.

اتباع معايير التصنيع للمنتجات الحيوية.

التقييم السريري وتقييم المنتجات الحيوية.

دعم البحث والتطوير وتصنيع المنتجات الحيوية.

مراقبة سلامة المنتجات الحيوية بعد البيع.