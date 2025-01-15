نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول وأعمال التطوير بقاعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 10:29 صباحاً - واصل الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة هالة محمد جليلة، الأمين العام المساعد لفرع البنات، جولاته التفقدية؛ للاطمئنان على لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات فرع البنات بجامعة الأزهر بمدينة نصر في ضوء المتابعة الدائمة والمستمرة من فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

وخلال الجولة تابع نائب رئيس الجامعة لفرع البنات انتظام اللجان بمختلف الكليات، كما تابع سير العمل بالكنترولات ووجه بالتصحيح أولًا بأول.

وقام نائب رئيس الجامعة بتفقد أعمال التجديد والتطوير ورفع الكفاءة بقاعة احتفالات فرع البنات، وحرم فرع البنات ، ووجه الشركة المنفذة بسرعة العمل في أعمال التطوير ورفع الكفاءة؛ حتى يتسنى استثمارها في مختلف المناسبات الوطنية وحفلات التخرج والمبادرات الطلابية التي تسهم في رفع الوعي لدى طالبات الجامعة في مختلف الكليات.

وختم نائب رئيس الجامعة جولاته التفقدية بحضور اجتماع مجلس كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، برئاسة الدكتورة أميمة فهمي، عميدة الكلية، والدكتورة كريمة عبد المجيد، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى نور الدين، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، وحضور أعضاء مجلس الكلية.

وقدم نائب رئيس الجامعة لفرع البنات التهنئة لأعضاء مجلس الكلية، مشيدًا بجهود أعضاء هيئة التدريس بالكلية التي كان لها الفضل الكبير في أن تكون الكلية في طليعة الكليات الحاصلة على شهادة الاعتماد البرامجي.

وحث نائب رئيس الجامعة أعضاء مجلس الكلية على مزيد من التعاون والتكامل من أجل رفع راية الكلية باعتبار كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة منارة علمية بمختلف أقسامها المتميزة التي تسهم بشكل كبير في دعم مسيرة البحث العلمي والتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.