نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يعزّي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ بدر ناصر الحمود الجابر الصباح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ بدر ناصر الحمود الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ.

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ وفاة الشيخ بدر ناصر الحمود الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".