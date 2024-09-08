نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقية تجديد الاعتماد المؤسسي واعتماد سبعة برامج أكاديمية لجامعة جازان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" اليوم، اتفاقيات تجديد الاعتماد المؤسسي واعتماد سبعة برامج أكاديمية لجامعة جازان، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وقّع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز " اعتماد" الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ، ومن جانب الجامعة وقعها وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد بن يحيى عريشي، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد بن حسن أبو راسين.

وشملت الاتفاقيات تجديد الاعتماد المؤسسي، كما شملت اعتماد برامج الماجستير وهي: (اللغة العربية وآدابها، والفقه وأصوله، والصيدلة في علم السموم التطبيقي، والتربية في علم النفس، والتربية في التربية الخاصة، والتربية في المناهج وطرق التدريس، وعلوم المختبرات الإكلينيكية).

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع مجلس شؤون الجامعات والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.

وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع لها؛ يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي تقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا إلى معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، وأن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقًا لمعايير المركز