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أحمد جودة - القاهرة - يسعى المواطنون السعوديون لمعرفة مدة إجازة اليوم الوطني السعودي 1446، حيث تُعتبر هذه المناسبة من الأحداث الهامة التي ينتظرها الجميع من عام إلى آخر. إنه يوم فخر واعتزاز للمملكة العربية السعودية، حيث يُحتفل بذكرى توحيد البلاد بعد العديد من الخلافات والنزاعات.

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية خلال الفقرات التالية، مدة إجازة اليوم الوطني السعودي، ويأتي ذلك ضمن اهتمام البوابة بتوفير المعلومات الهامة التي يبحث عنها مختلف الأشخاص بمصر والسعودية على مدار اليوم والساعة.

مدة إجازة اليوم الوطني السعودي

نقترب من موعد إجازة اليوم الوطني في السعودية، مما جعل العديد من المواطنين يتساءلون في الفترة الأخيرة عن عدد أيام العطلة الرسمية لكل من القطاعين العام والخاص، وذلك استعدادا للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الهامة، ويعتبر اليوم الوطني من أبرز الاحتفالات السنوية في المملكة ويأتي في يوم 23 من شهر سبتمبر، إحياء لذكرى توحيد البلاد على يد الملك عبد العزيز آل سعود.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1446

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد إجازة اليوم الوطني في السعودية لعام 2024، والتي ستبدأ في يومي 22 و23 سبتمبر، حيث ستكون مدة الإجازة 4 أيام، ويعود ذلك إلى أن العطلة الرسمية تتزامن مع يومي الجمعة والسبت، اللذين يعتبران عطلة أسبوعية، وتعد هذه الإجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص.

أما بالنسبة للبنك المركزي، فستكون إجازته يوم واحد فقط، وهو الإثنين 23 سبتمبر 2024، ويستثنى من الإجازة بعض الفروع والمنافذ الحيوية التي ستستمر في تقديم خدماتها للعملاء، سيتم استئناف العمل بشكل طبيعي في 24 سبتمبر 2024.

"4 أيام إجازة "مدة إجازة اليوم الوطني السعودي 1446هـ

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي

هناك أشكال عديدة للاحتفال باليوم الوطني السعودي في المملكة العربية السعودية من أبرزها: