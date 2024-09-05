نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتخب السعودي يتعادل مع ضيفه الإندونيسي في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة المنتخب السعودي ونظيره الإندونيسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026م، التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وافتتح المنتخب الإندونيسي نتيجة المباراة عند الدقيقة 19 عن طريق اللاعب راغنار أوراتمانغوين، في حين تمكن اللاعب مصعب الجوير من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 45+3.

وبهذه النتيجة، تقاسم المنتخب السعودي ونظيره الإندونيسي نقاط المباراة في بداية مشوارهم بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات اليابان وأستراليا والبحرين والصين وإندونيسيا