المنتخب السعودي يختتم استعداداته لمواجهة إندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة -

اختتم المنتخب السعودي اليوم، استعداداته لمواجهة منتخب إندونيسيا غدًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ميدانيًا، أجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمارين الكرات الثابتة قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وإلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، إندونيسيا