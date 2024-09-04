نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤتمر هدايات القرآن في بناء الإنسان يختتم أعماله ويصدر عددًا من التوصيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتم مؤتمر هدايات القرآن في بناء الإنسان، الذي نظمه مركز مكة العالمي للهدى القرآني بمكة المكرمة أعماله اليوم التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من العلماء والباحثين بلغ عددهم نحو (400) باحث وباحثة من 37 دولة، وبلغ عدد الأبحاث المقبولة فيه ( مئة وستة وتسعين ) بحثًا.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن جزيل الشكر لحكومة المملكة على ما توليه من عناية بكتاب الله تعالى، وتيسير عقد المؤتمرات العلمية التي تعنى بخدمة القرآن الكريم، ومنها هذا المؤتمر العلمي الذي يعنى بنشر هدي القرآن الكريم.

وصدر عن المؤتمر عدد من التوصيات، تمثلت في اعتماد الهدايات القرآنية منهجًا في بناء الإنسان ومعالجة قضاياه المعاصرة، وتوجيه المؤسسات العلمية للعناية بالهدايات القرآنية في بناء الشخصية الإنسانية، وكذلك مواجهة النوازل والمستجدات المعاصرة، وتحقيق الأمن والتعايش السلمي علاوة على توظيف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في نشر الهدايات القرآنية في بناء الإنسان، وتعزيز رسالة الحرمين من خلال نشر هدايات البيت الحرام بين الحجاج والمعتمرين، إلى جانب تصميم مناهج تربوية تقوم على هدي القرآن الكريم في بناء القيم الإنسانية، والعمل على إخراج موسوعة للهدايات التربوية من القرآن الكريم، والتأكيد على ضرورة تأسيس النظريات العلمية والإبداع المعرفي وفق هدايات القرآن الكريم، وكذا عقد مؤتمرات علمية منطلقة من الهدايات القرآنية، في تحقيق الأمن الأسري وحل مشكلات المجتمع، وتكريم الإنسان، وهدايات القصص القرآني، بالإضافة إلى ترجمة بحوث الهدايات القرآنية إلى أهمّ اللغات العالمية ونشرها، وتعميم الاستفادة منها