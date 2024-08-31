انت الأن تتابع خبر عاجل : إيقاف قرض الزواج 2024 نهائيا ! بنك التنمية الاجتماعية يكشف تفاصيل القرار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مؤخرا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر يشير إلى إيقاف قرض الزواج المقدم من بنك التنمية الاجتماعية، مما أثار تساؤلات عديدة حول صحة هذا الخبر.

هل فعلا سيتم إيقاف هذا القرض الذي كان يمنح بدون فوائد، أم أن هذه الشائعات غير صحيحة؟ لتوضيح الأمر، قام بنك التنمية الاجتماعية بإصدار بيان رسمي يشرح فيه تفاصيل القرار والرد على الاستفسارات.

قرار إيقاف قرض الزواج

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن توقف مؤقت لقرض الزواج كجزء من خطواته لتحسين وتطوير منتجاته التمويلية. هذا القرار أثار العديد من الأسئلة بين المواطنين، حيث كان قرض الزواج يوفر تمويلا دون فوائد ويسدد على مدى أربع سنوات. منذ انطلاقه، استفاد منه حوالي 1.2 مليون شخص، حيث كان يتيح لهم الحصول على تمويل يتراوح بين 18,000 و60,000 ريال دون أي رسوم إدارية، مع إعفاء من التسديد في حالات العجز الكلي أو الوفاة.

أسباب الإيقاف

أوضح البنك أن قرار إيقاف قرض الزواج يأتي في إطار استراتيجي لتحسين جودة الخدمات التمويلية المقدمة، ولتتوافق مع الأهداف الأساسية للبنك المتعلقة بالتنمية المستدامة. هذا الإيقاف لن يؤثر على المنتجات التمويلية الأخرى للبنك، بل يهدف إلى تحسين الخدمات وتقديم خيارات أكثر فعالية في المستقبل.

مزايا قرض الزواج

قبل الإيقاف المؤقت كان قرض الزواج يقدم مجموعة من المزايا التي جعلت منه خيارا مفضلا للعديد من المواطنين وهي:

تمويل يتراوح بين 18,000 و60,000 ريال.

سداد المبلغ على أقساط شهرية ميسرة على مدى أربع سنوات.

إعفاء تام من الرسوم الإدارية والهوامش الربحية.

إعفاء كامل من الدين المتبقي في حالات العجز الكلي أو الوفاة وفقاً لشروط التأمين المعتمدة.