دليل حي الأمير فواز بجدة بالمملكة العربية السعودية

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رياض - احمد صلاح - يقع حي فواز الحديث الذي شهد طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة والذي يتسم بمساحته الكبيرة في جنوب جدة وينقسم الحي إلى قسمين حي الأمير فواز الشمالي والجنوبي، ويسكن بالحي حوالي 100 ألف مواطن ويتوفر به العديد من المرافق والخدمات التي تسهل الوصول إلى المدينة بكل يسر، وفي هذا المقال سوف نأخذكم في جولة لمعرفة المزيد عن الحي والخدمات الموجودة به.

عقارات حي فواز جدة

يضم الحي مختلف العقارات ذات الأغراض المتنوعة والمساحات المختلفة.

تتفاوت الأسعار بالحي على حسب المساحة والموقع والمرافق وغيره.

يصل سعر الحد الأدنى لإيجار الشقق بالحي إلى 300 ريال سعودي والحد الأقصى 700 ريال سعودي.

وبالنسبة للحد الأدنى لإيجار الفلل يبلغ حوالي 1,000,000 ريال سعودي، والحد الأدنى لإيجار الأراضي يصل إلى 500,000 ريال سعودي.

محلات السوبر ماركت بحي فواز جدة

النجمة

بقالة الجزيرة

سوبر ماركت بن داود

الدانوب

هايبر بنده

مدارس حي فواز جدة

يوجد بالحي عدة مدارس لكافة المراحل التعليمية المختلفة منها ما يلي:

مدرسة الأمير فواز الابتدائية

مدرسة الأندلس المتوسطة

مدارس المتفوقين

مدرسة بن خلدون الثانوية

دار الذكر

مولات حي فواز جدة

المعيبد

سوق عزيز

الدانوب

مول الأمير فواز

أسواق العثيم

المباني القريبة من حي فواز جدة

يتميز الحي بموقعه الاستراتيجي الفريد والحيوي بالقرب من المعالم الهامة كما سنوضح في السطور القادمة:

مبنى الأندلس السكني

المركز الطبي

مبنى فواز التجاري

مجمع البيلسان السكني

شقق الأمير فواز

مطاعم حي فواز جدة

نشير في هذه الأسطر التي أبرز المطاعم الموجودة بالحي كما يلي: