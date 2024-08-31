انت الأن تتابع خبر تعرف على جزيرة الدغيثر بمدينة الخبر في المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحتل جزيرة الدغيثر الصناعية التي تقع في مدينة الخبر السعودية وتمتد مع شارع الأمير تركي جنوبا إلى طريق خادم الحرمين الشريفين شمالا وتقع على مساحة حوالي 2000 متر مربع أهمية كبيرة جدا في المدينة لكونها من أجمل وأروع الجزر المطلة على البحر علاوة على مناظرها الطبيعية الرائعة والجميلة وغيره، وفي هذا المقال سوف نوافيكم بالمعلومات الوافية عن الجزيرة.

مناخ جزيرة الدغيثر بالخبر

تتميز هذا الجزيرة بمناخها الحار والجاف في الصيف والمعتدل شمالا.

تصل كمية الأمطار التي تهطل على الجزيرة في العام الواحد إلى 85 ملم.

تبلغ درجة الحرارة في كلا فصلي الصيف والشتاء حوالي درجة مئوية.

مطاعم جزيرة الدغيثر بالخبر

يقدم المطعم أشهى الأطباق التي تتسم بأسعارها المختلفة ومذاقها الجميل ومن هذه المطاعم ما يلي:

مطعم لاقونا

يتميز المطعم بإطلالته الجميلة وتصميمه الرائع.

يقدم المطعم مختلف الأطباق المحلية والعالمية مثل الهندية، الشامية والفرنسية وغيره.

يوجد بالمطعم منطقة مخصصة على الشرفات الخارجية المطلة على البحر لتناول الطعام.

مطعم البيت الصقلي

يتسم المطعم بديكوره الرائع الذي يشبه مدينة البندقية بإيطاليا.

يقدم المطعم مختلف المأكولات مثل الباستا والبيتزا وغيره.

مطعم دون كور ليوني

يعد مطعم دون كور ليوني الذي يتسم بتصميمه المعماري الفريد من المطاعم القديمة في الجزيرة.

يقدم المطعم مختلف المأكولات والعصائر والحلويات الإيطالية.

مطعم السنبوك

يقدم المطعم مجموعة متنوعة من المأكولات البحرية مثل أطباق السمك والبركودا والجمبري.

يشتهر مطعم السنبوك بالحلويات الشرقية والغربية ذات الطعم الرائع.

الفنادق القريبة من جزيرة الدغيثر

نشير في هذه الأسطر إلى أبرز فنادق الجزيرة كما يلي:

فندق جولدن تاور الخبر كورنيش

يقع الفندق بالقرب من جزيرة الدغيثر بمسافة حوالي 300 متر.

يبلغ سعر الليلة الواحدة في الفندق إلى 555 ريال سعودي.

مزود بالعديد من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات الزوار.

فندق نافيتي ورويك الخبر