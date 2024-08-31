انت الأن تتابع خبر علاج جيني باستخدام تقنية التعديل الوراثي يتصدى لمرض الثلاسيميا والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد أنيميا البحر المتوسط "الثلاسيميا" من الأمراض الجينية التي تهدد الحياة ، إذ يحتاج المصاب إلى نقل الدم الدوري للمحافظة على حياته ، وقد عملت العديد من المراكز البحثية على إيجاد علاج لهذا المرض الجيني الخطير من ضمنها "مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض" والتي تمكنت من تقديم العلاج الجيني "كاسكيفي" باستخدام تقنية التعديل الوراثي كرسبر لمريض يبلغ من العمر 13 عاماً ويعاني من أنيميا البحر الأبيض المتوسط "الثلاسيميا الكبرى" مما كان يستدعي نقل الدم الدوري له كل 3 أسابيع منذ اكتشاف المرض بعد الولادة.
وبمتابعة حالة المريض وخروجه من المستشفى
- بعد نجاح زرع الخلايا وتماثله للشفاء فقد أثبت هذا العلاج فعاليته ، لذلك وحسب التفاصيل فإن الأيام المقبلة ستشهد إجراء مثل هذا العلاج الجيني لعدد آخر من المرضى المصابين بالأنيميا المنجلية ، وأنيميا البحر المتوسط في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.
نبذة عن مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض
تم افتتاح مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض
- (KAMC-RD) في عام 1982 حيث بدأت بتقديم الخدمة الطبية للمرضى في مايو 1983 ، وتعد هذه المدينة من أكثر مدن الرعاية الصحية شمولاً في المملكة العربية السعودية ، إذ توفر المدينة جميع مستويات الرعاية لموظفي وزارة الحرس الوطني وعائلاتهم ، وتشمل الخدمات الطبية المقدمة الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية وكذلك خدمات الرعاية الصحية المتخصصة والأكثر تقدمًا.
- وتساهم المدينة الطبية في نظام الرعاية الصحية الوطني عن طريق توفير الرعاية المتخصصة المتقدمة للمرضى من خارج الحرس الوطني من خلال نظام الأهلية الطبية الخاص بها.
- وتحتوي مدينة الملك عبدالعزيز الطبية على 1973 سريرًا تشغيليًا ، كما تضم هذه القوى العاملة الحالية والمكونة من 2451 طبيبًا وطبيب أسنان ومقيمًا ، و 8584 متخصصًا في الدعم الصحي والطبي ، و 5282 متخصصًا إداريًا ومتخصصًا في الدعم.