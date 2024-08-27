لاعب نادي الهلال السعودي ينتقل إلى نادي الفتح على سبيل الإعارة

انت الأن تتابع خبرلاعب نادي الهلال السعودي ينتقل إلى نادي الفتح على سبيل الإعارة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازال نادي الفتح السعودي يسعى للتعاقد مع عدد من الصفقات المميزة التى تفيد الفريق في الفترة القادمة،وقد أعلن نادي الفتح عن التعاقد رسميا مع لاعب نادي الهلال السعودي على سبيل الإعارة.

أعلن نادي الفتح السعودي عن إتمام تعاقده رسميا مع لاعب وسط نادي الهلال السعودي صهيب الزيد على سبيل الإعارة لمدة عام،وياتي هذا التعاقد ضمن خطة النادي لتعزيز خط الوسط بعدد من اللاعبين الموهوبين،حيث يعد الزيد واحداً من أبرز المواهب الصاعدة في تاريخ كرة القدم السعودية.

وقد بدأ صهيب الزيد مسيرتة مع الفريق الاول لنادي الهلال في عام ٢٠٢١،وهو من اللاعبين الذين يتمتعون بمهارة عالية في التمرير والصناعة جعلته من اللاعبين المميزين،وعلى المستوى الدولى فقد مثل الزيد منتخب السعودية تحت ٢٠ عاماً وتحت ٢٣ عاماً.

ومن جانبه قال الزيد في تصريحات للمركز الإعلامي للفتح أن سعيد للغاية بالإنضمام لنادي الفتح،إنها خطوة كبيرة في مسيرتي الكروية وأتطلع للعمل الجاد من زملائي لتحقيق أهداف النادي وإسعاد جماهير الفتح.

ومن الجدير بالذكر أن نادي الفتح السعودي كان قد انهزم في الجولة الافتتاحية من دوري روشن من نادي القادسية بنتيجة ٠/٣،ويستعد نادي الفتح للمباراة القادمة أمام نادي أهلي جدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ أغسطس الجاري