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أحمد جودة - القاهرة - موعد إجازة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية

موعد إجازة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية.. تُعتبر إجازة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية من أهم المناسبات الوطنية التي تحتفل بها البلاد سنويًا في 23 سبتمبر.

في هذا اليوم، يحيي السعوديون ذكرى توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عام 1932. يتمتع المواطنون والمقيمون في المملكة بيوم إجازة رسمي، وتقام العديد من الفعاليات والاحتفالات في مختلف المناطق، مثل العروض الجوية، والألعاب النارية، والمسيرات، والمهرجانات الثقافية التي تعكس تراث المملكة وتاريخها العريق.

موعد إجازة اليوم الوطني للقطاعين العام والخاص 1446هـ



يُحتفل باليوم الوطني السعودي سنويًا في 23 سبتمبر، وهذا العام يحتفل السعوديون بالذكرى الثالثة والتسعين لهذا الحدث التاريخي. تُمنح إجازة مدفوعة الأجر لجميع الموظفين والعاملين بموجب لوائح العمل في المملكة العربية السعودية، لضمان مشاركة الجميع في الاحتفالات.وستستمر إجازة اليوم الوطني السعودي لمدة يومين، بدءًا من 22 سبتمبر وحتى يوم الاحتفال باليوم الوطني.

فعاليات اليوم الوطني السعودي



وتتنوع مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي في جميع أنحاء المملكة، ويشارك فيها كافة المواطنين تعبيرًا عن اعتزازهم وفخرهم بوطنهم. تشمل الاحتفالات العديد من الفعاليات المختلفة التي تجسد روح الوحدة الوطنية وتاريخ البلاد المجيد، ومنها:

- إقامة مؤتمرات تسلط الضوء على تاريخ وتراث المملكة.

- ارتداء المواطنين الزي الرسمي تعبيرًا عن الفخر بالهوية الوطنية.

- إطلاق الصواريخ والألعاب النارية لإضفاء جو من البهجة.

- تقديم تخفيضات في الأسواق التجارية احتفالًا بالمناسبة.

- تشغيل الأناشيد الوطنية في المحلات والمتاجر لتعزيز الروح الوطنية.

- عرض مسرحيات وعروض عسكرية تسرد أحداث اليوم الوطني.

- تزيين الأماكن بأعلام السعودية في جميع أنحاء البلاد.

- تقديم تخفيضات على تذاكر الطيران تشجيعًا للسفر خلال فترة الاحتفال.