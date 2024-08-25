أحمد جودة - القاهرة - وزارة الموارد البشرية تُعلن عن عطلة اليوم الوطني السعودي 2024

وزارة الموارد البشرية تُعلن عن عطلة اليوم الوطني السعودي 2024.. أعلنت وزارة الموارد البشرية في السعودية عن تفاصيل عطلة اليوم الوطني، التي تعتبر عطلة مدفوعة الأجر على مستوى جميع القطاعات في المملكة، تأتي هذه الخطوة في إطار احتفالات المملكة بذكرى توحيدها، حيث تسعى الوزارة والحكومة السعودية إلى تعزيز الروح الوطنية وتقوية الهوية بين الشباب، مما يعكس أهمية هذا اليوم كفرصة لتأكيد الانتماء الوطني.

فعاليات اليوم الوطني السعودي

وزارة الموارد البشرية تُعلن عن عطلة اليوم الوطني السعودي 2024

تستعد المملكة للاحتفال باليوم الوطني السعودي من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات المميزة التي تعكس الفخر والانتماء الوطني. تشمل الاحتفالات رفع العلم السعودي في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، وتزيين الشوارع والميادين العامة بألوان العلم الوطني. كما تشهد البلاد مجموعة من الأنشطة التي تسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها المملكة منذ توحيدها حتى اليوم.

عطلة اليوم الوطني للمدارس

في إطار الاحتفالات، قررت وزارة التعليم السعودية منح عطلة رسمية للطلاب والمعلمين وكافة أفراد الكادر الإداري بمناسبة اليوم الوطني.

وستكون هذه العطلة الأولى من نوعها في العام الدراسي الجديد، حيث ستبدأ من يوم الجمعة وتنتهي يوم الاثنين، بما يتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، لتشمل أربعة أيام متتالية: الجمعة، السبت، الأحد، والإثنين. وتحديدًا، ستبدأ العطلة في 19 و20 ربيع الأول، الذي يوافق 22 و23 سبتمبر في التقويم الميلادي، مما يمنح الطلاب فرصة للاستمتاع بعطلة ممتدة.

إجازة اليوم الوطني للموظفين

تنص القوانين السعودية على أن اليوم الوطني يعتبر عطلة رسمية على مستوى المملكة، وذلك بموجب مرسوم ملكي صدر في عام 2005. يشمل هذا الإعلان جميع المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، الذين يستفيدون من إجازة مدفوعة الأجر ليوم واحد فقط. تُتيح هذه الإجازة للموظفين المشاركة في الاحتفالات والأنشطة التي تقام بمناسبة هذا اليوم الهام، مما يعزز من روح الوحدة والانتماء بين جميع أفراد المجتمع.