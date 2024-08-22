انت الأن تتابع خبر أحدث التطورات في استراتيجية صندوق الثروة السعودي ! انتهى عصر الاموال السهلة تفاصيل مثيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية بأن صندوق الثروة السعودي يخطط لتوجيه استثماراته بطريقة جديدة تتماشى مع الاحتياجات المحلية، بعد سنوات من إنفاق مبالغ ضخمة في الأسواق العالمية.

على مدى العقد الماضي كانت المملكة العربية السعودية تستقطب اهتمام صانعي الصفقات والمصرفيين ومديري الأصول الباحثين عن رأس المال، حيث ضخ صندوق الثروة السيادية مليارات الدولارات في استثمارات خارجية.

لكن مع إعادة تقييم أولويات المملكة وتحويل الصندوق، الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، تركيزه إلى تلبية الاحتياجات المحلية، فإن عصر السعودية كمصدر سهل للأموال يقترب من نهايته .

تحول استراتيجي نحو الاحتياجات المحلية

تغيرت أولويات الصندوق مع انخفاض عائدات النفط وتزايد التزامات المملكة المالية لتمويل مشاريع التنمية الطموحة. في ظل هذا التغيير، أصبح التركيز منصبا على الاستثمارات التي تدعم النمو المحلي، ويشمل ذلك تنفيذ شروط جديدة على الصفقات التي تشمل توظيف موظفين محليين واستثمار جزء من التمويل في مشاريع داخل المملكة.

تأثير التحول على الشركات والمصارف

تشعر الشركات والمصارف التي كانت تسعى لجمع رأس المال من المملكة بتأثير هذا التحول، حيث يلاحظون انخفاضا في الاهتمام بالاستثمار من قبل الصندوق. المصرفيون يشيرون إلى أن عملية الفحص أصبحت أكثر دقة، وأن الاهتمام بالاستثمارات الخارجية قد تضاءل، مع التركيز على تحقيق نجاحات ملموسة من العروض الترويجية.

التحديات والتوجهات المستقبلية

مع التحديات المالية التي تواجهها المملكة بما في ذلك العجز المالي والتزامات التنمية الضخمة، يبدو أن الصندوق سيقلل من استثماراته الخارجية بشكل كبير خلال العامين أو الثلاثة المقبلة. ومع ذلك، لن يتوقف الصندوق عن الاستثمارات العالمية تماما بل سيظل يركز على المجالات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة، مثل التصنيع والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

التحول في الاستراتيجية