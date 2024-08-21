انت الأن تتابع خبر تطورات الضمان الاجتماعي اليوم: تفاصيل زيادة الحد الأدنى للمعاش بنسبة 10% لمستحقي الدعم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتابع مستفيدو برنامج الضمان الاجتماعي المطور يوميا أخبار البرنامج لضمان الاطلاع على أحدث المستجدات المتعلقة بالدعم بما في ذلك مواعيد صدور الأهلية وصرف الدعم، وأي تعديلات قد تطرأ على ملفاتهم الشخصية لضمان استمرارهم في الحصول على الدعم.

في الآونة الأخيرة انتشرت شائعات بين بعض المستفيدين تفيد برفع الحد الأدنى للاستحقاق الأساسي بنسبة 10%، مما سيؤدي إلى زيادة قيمة الدعم الشهري. فما مدى صحة هذه الأنباء؟ نوضح لكم التفاصيل في تقرير اليوم.

أخبار الضمان الاجتماعي اليوم

برنامج الضمان الاجتماعي المطور هو مبادرة حكومية تهدف إلى دعم الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل في المملكة العربية السعودية. الدعم يُصرف في اليوم الأول من كل شهر ميلادي للمستفيدين المؤهلين. وأحدث الأخبار المتعلقة بالدعم تشمل ما يلي:

إعلان الأهلية: سيتم إعلان أهلية الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعي يوم 27 أغسطس 2024.

موعد صرف الدعم: سيتم صرف الدعم في موعده الرسمي، يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024.

زيادة الحد الأدنى للاستحقاق: لا توجد أي زيادة جديدة بنسبة 10% في الحد الأدنى للاستحقاق. آخر زيادة تمت كانت في عام 2023 بنسبة 20%، ولم تطرأ أي تغييرات منذ ذلك الحين.

مكرمة الضمان الاجتماعي في اليوم الوطني

أما بالنسبة للأنباء المتعلقة بمكرمة ملكية لمستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي بمناسبة اليوم الوطني السعودي، فهي غير صحيحة. المكرمة الملكية التي يتم تقديمها هي في شهر رمضان المبارك فقط، وليس هناك مكرمة ملكية خاصة بمناسبة اليوم الوطني.

لا زيادة في الحد الأدنى: لا يوجد زيادة جديدة في الحد الأدنى للاستحقاق للضمان الاجتماعي.

لا مكرمة ملكية لليوم الوطني: المكرمة الملكية متاحة فقط في رمضان ولا توجد مكرمة خاصة باليوم الوطني.

موعد صرف الضمان المطور لشهر سبتمبر