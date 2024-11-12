سر تصدر أحمد داش للتريند.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان أحمد داش تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد إعلانه خطوبته، مساء أمس، على فتاة من خارج الوسط الفني، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،حيث نشر صورة تجمعه بخطيبته خلال الحفل، وعلق عليها قائلًا:" الحمد لله".

منشور أحمد داش

آخر أعمال الفنان أحمد داش

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد داش الفنية، هو مسلسل "مسار إجباري" بالتعاون مع الفنان عصام عمر، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "مسار إجباري"

وشارك في بطولة مسلسل "مسار إجباري" عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم:أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، رشدي الشامي، مي الغيطي، نور محمود، جوري بكر، محسن منصور، ياسمينا العبد، نور إيهاب، محمود البزاوي سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.

أحداث مسلسل مسار إجباري



وتدور قصة مسلسل مسار إجباري حول شابين علي وحسين يكتشفان سرًا خطيرًا عن والدهما وأنهما أخوان، ويكره كل منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم تقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل إجباري