انت الان تتابع خبر إيداع 10.000.000 ريال لأصحاب المنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر بنك التنمية الاجتماعية 1446 .. الشروط والملفات المطلوبة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تسعى المملكة العربية السعودية إلى خدمة مواطنيها ودعمهم ماليا من خلال دعم المشروعات الصغيرة والكبيرة، وأتاح بنك التنمية الاجتماعية ايداع يصل قيمته من 180 ألف ريال حتى 10 مليون ريال لأصحاب المنشآت الصغيرة والمنشآت متناهية الصغر والتي تقوم في مبيعاتها بالاعتماد على التطبيقات الإلكترونية وأجهزة نقاط البيع في ظل الرغبة في تحويل تلك المشروعات الصغيرة إلى المشروعات كبرى، تابعوا معي هذا المقال لمزيد من التفاصيل حول شروط ومتطلبات الإيداع.

شروط إيداع 10.000.000 ريال من بنك التنمية الاجتماعية

حتى يتمكن أصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من الحصول على الإيداع البنكي من بنك التنمية الاجتماعية يتطلب بعض الشروط وهي كالتالي:-

يجب أن لا يكون عمر تشغيل المنشأة يقل عن عامين.

يجب أن يكون استخدام أجهزة نقاط البيع لا يقل عن 12 شهر بمعنى عام كامل.

يجب أن تكون قيمة المبيعاد السنوية تصل إلى 360 ريال سعودي كحد أدنى، وفي حده الأقصى إلى 40 مليون ريال سعودي.

في حالة كون المبلغ المطلوب للتمويل يصل إلى 5 مليون ريال سعودي فأكثر لابد من وجود ميزانية مدققة في اخر عام.

لابد أن يقوم بنك التنمية الاجتماعية موافقًا على المشروع من حيث مطابقته للمعايير بعد الزيارة الأولى له.

الملفات المطلوبة لإيداع بنك التنمية الاجتماعية لاصحاب المشاريع الصغيرة

في حالة الرغبة في الحصول على تمويل منتج نقاط البيع لابد من توافر بعض الملفات المطلوبة:-