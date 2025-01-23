انت الأن تتابع خبر “هتخس 20 كيلو في اسبوع ”.. كريم عبدالعزيز يكشف عن عشبة جبارة لإزالة الكرش والدهون بمنطقة البطن والذراعين !! ..“بـ 5 جنيه بس”!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في عالم الجمال والرشاقة، يسعى العديد من الأشخاص للوصول إلى قوام مثالي والتخلص من الدهون المتراكمة في مناطق معينة من الجسم مثل البطن والذراعين وقد أصبح البحث عن حلول طبيعية وآمنة يشهد اهتمامًا متزايدًا وفي هذا السياق، أعلن الفنان المصري كريم عبدالعزيز مؤخرًا عن اكتشاف عشبة طبيعية تحمل فوائد مذهلة في مساعدة الجسم على التخلص من الدهون العنيدة، وهي عشبة البرغموت.

فوائد عشبة البرغموت لإزالة الدهون:

1. تحفيز عملية حرق الدهون:

تحتوي عشبة البرغموت على مركبات طبيعية تساعد في تسريع عملية الأيض (التمثيل الغذائي)، مما يزيد من قدرة الجسم على حرق الدهون بفعالية أكبر. من خلال زيادة معدل الأيض، يمكن أن يساعد البرغموت في تقليل الدهون المتراكمة في مناطق البطن والذراعين، وهي المناطق التي يصعب التخلص منها في بعض الأحيان باستخدام الطرق التقليدية.

2. تقليل مستويات الكوليسترول الضار:

أحد أبرز فوائد البرغموت هو قدرته على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يساعد في تحسين صحة القلب والشرايين. عندما يتم تقليل الدهون الضارة في الجسم، يساعد ذلك في تحسين توزيع الدهون بشكل عام، مما يساهم في تقليل الدهون في مناطق مثل البطن والذراعين.

3. تنظيم مستويات السكر في الدم:

تعمل عشبة البرغموت على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يقلل من رغبة الجسم في تخزين الدهون، خاصة في منطقة البطن. يساعد ذلك الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بسبب التراكمات الناتجة عن ارتفاع مستويات السكر في الدم.

4. تأثير مضاد للالتهابات:

البرغموت يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في تقليل التورم والانتفاخ في الجسم. هذا الأمر مهم بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بمنطقة البطن، حيث يعاني العديد من الأشخاص من احتباس السوائل والتورم الذي يزيد من ظهور الدهون في هذه المنطقة.

5. تعزيز الشعور بالشبع:

تساهم عشبة البرغموت أيضًا في تعزيز الشعور بالشبع بفضل تأثيرها على هرمونات الجوع. بالتالي، فإن استخدامها يساعد في تقليل الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات، مما يساهم في تقليل السعرات الحرارية المتناولة وبالتالي فقدان الوزن بشكل فعال.

كيفية استخدام عشبة البرغموت لتقليل الدهون:

أوضح كريم عبدالعزيز في تصريحاته أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها الاستفادة من فوائد البرغموت للتخلص من الدهون في مناطق البطن والذراعين. إليك بعض الطرق الشائعة لاستخدامها:

1. شرب شاي البرغموت:

يعتبر شاي البرغموت من أسهل الطرق لاستخدام هذه العشبة. لتحضيره، يتم غلي أوراق البرغموت أو قشر الثمرة في ماء مغلي لمدة 10 دقائق، ثم يتم تصفيته وتحليته بالعسل أو شربه بدون تحلية. يمكنك تناول هذا الشاي مرة أو مرتين يوميًا.

2. استخدام زيت البرغموت موضعيًا:

يمكنك أيضًا استخدام زيت البرغموت مباشرة على الجلد، خاصة في مناطق البطن والذراعين. يُخلط الزيت مع زيت ناقل (مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون) ثم يُدلك به الجلد بلطف. يساعد ذلك في تنشيط الدورة الدموية وتحفيز حرق الدهون في تلك المناطق.

3. إضافة البرغموت إلى النظام الغذائي: