انت الأن تتابع خبر بشرتك هتصغر 10سنين ماسك معجزة لإزالة التجاعيد وشد البشرة والتخلص من البقع السوداء من أول مرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتعرض البشرة لعوامل خارجية تجعل الجلد مترهل مع مرور الوقت وعندما يتقدم الإنسان في العمر تبدأ التجاعيد بالظهور حول العين والفم والرقبة وغيرها من الأماكن، وهي عبارة طيات تظهر على الوجه بشدة وتجعل شكل البشرة يبدو أكبر في العمر وفي الوقت الحالي يقوم البعض بعمل بوتوكس أو فيلر لإخفاء هذه التجاعيد وشد البشرة ولكن هذه الطريقة مكلفة وفي هذا المقال نقدم لكم ماسك لإزالة التجاعيد فتابعونا.

ماسك لإزالة التجاعيد وشد البشرة

المكونات:

صفار بيضة.

ملعقة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 ملاعق من الحليب.

ماء ورد أو تونر لبان الذكر.

طريقة التحضير والاستخدام:

نضع صفار البيضة مع الفانيليا ونخفق جيدا ثم نضيف النشا والحليب حتى يصبح القوام كريمي ثقيل.

نغسل الوجه جيدا بالماء والغسول ثم نفتح المسام عن طريق عمل حمام بخار أو ضعي فوطة ساخنة على بشرتك لعدة دقائق.

يوزع الماسك على الوجه باستخدام فرشاة واتركيه حتى يجف ثم يغسل بالماء البارد ويجفف أحضري قطنة وضعي بداخلها.

القليل من ماء الورد ويمرر على البشرة أو جهزي تونر لبان الذكر عن طريق نقع كمية مناسبة من لبان الذكر في الماء ويترك طوال الليل.

وفي الصباح يصفي واحتفظي بالمزيج في عبوة بخاخ وبعد غسل البشرة رشي هذا التونر مع التدليك وسوف تصبح بشرتك مشدودة وصغيرة كالأطفال.

إزالة تجاعيد الوجه نهائيا

زيت الزيتون والزبادي:

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة من زيت الزيتون.

قطرات من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير والاستخدام:

نمزج الزبادي مع الزيوت التي توجد بالأعلى ثم يوزع على بشرة نظيفة وخاصة الوجه والرقبة واتركيه لمدة 20 دقيقة.

يغسل بالماء الفاتر ويجفف تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا حيث يقوم حمض اللاكتيك بتخفيف التجاعيد التي تظهر على البشرة.

ويساعد على تضييق المسام وتطهيرها ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة ويجعل البشرة ناعمة وبيضاء في دقائق.

2. الموز والجليسرين:

المكونات:

ثمرة موز ناضجة.

ملعقة صغيرة من العسل.

2 ملعقة من الجليسرين.

ملعقة من زيت اللوز.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بتقشير الموز ونضعها في وعاء ونهرسها بالشوكة ثم نضيف باقي المكونات ويوزع الخليط على البشرة.

يترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد تكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا على الأقل للحصول على أفضل نتيجة.

ماسك الأرز والحليب لإزالة تجاعيد البشرة

المكونات:

2 ملعقة من الأرز المطحون.

ملعقة من الحليب.

ملعقة ماء ورد.

نصف ملعقة عسل أبيض.

طريقة التحضير والاستخدام: