"هتخلص من الإمساك!".. عشبة سحرية هتعالج الإمساك وهتنزل وزنك في وقت قليل!!

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رياض - احمد صلاح - توجد العديد من الفواكه المميزة التي تعالج الكثير من المشكلات الصحية، خاصًة تلك الفاكهة، فهي تعد من أهم الفواكه التي عرفها القدماء المصريين، وكانت تعالج بعض مشاكل الإمساك والسكر والكوليسترول وكذلك تخفض الوزن، وهي تعمل في تنظيم حركة الهضم والأمعاء الدقيقة بالجسم، وتتواجد تلك الفاكهة طازجة ومجففة، وهي من الفواكه الرمضانية المجففة التي تستخدم في العصائر الشهية في المائدة.

فوائد البرقوق للجسم

يعد البرقوق الطازج من أهم الفواكه التي لها فاعلية كبيرة في علاج بعض الأمراض، حيث يمكنها علاج الإمساك ومشاكل المعدة والقولون، وذلك بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة والألياف الغذائية وهي ألياف السيلليوم، حيث تعد ممتازة في علاج الإمساك.

بالإضافة إلى فاعليتها في تخفيف أعراض القولون والانتفاخات والغازات، لذا تعد الخيار الأمثل لمرضى القولون العصبى وممن يعانون من الانتفاخات ومشاكل بالمعدة والجهاز الهضمي.

زراعة البرقوق في مصر