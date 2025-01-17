"وداعًا للشامبو الغالي!".. تعلمي كيفية صنع شامبو طبيعي في المنزل بأبسط المكونات!

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رياض - احمد صلاح - تعاني العديد من النساء من الآثار السلبية للشامبو التجاري بسبب احتوائه على مواد كيميائية قد تسبب تلفًا للشعر مع مرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، تشهد أسعار منتجات العناية بالشعر ارتفاعًا كبيرًا، مما يجعل من الصعب العثور على منتجات آمنة وبأسعار معقولة. هنا يأتي دور الشامبو المنزلي كحل عملي، حيث يمكن تحضيره بمكونات طبيعية توفر العناية المطلوبة للشعر وتجنب المواد الضارة.

شامبو طبيعي للشعر العادي: مزيج جوز الهند والزيوت الأساسية

لتحضير شامبو طبيعي يناسب الشعر العادي، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند.

فنجان من صابون الأطفال المبشور.

3 كبسولات من فيتامين “هـ”.

5 قطرات من زيت جوز الهند.

زيوت أساسية مثل زيت الروزماري أو الكاموميل (اختياري).

طريقة التحضير:

اغلي الماء وأضيفي إليه صابون الأطفال المبشور لتحصلي على مزيج متجانس.

أضيفي باقي المكونات وامزجي جيدًا.

احفظي الخليط في زجاجة محكمة الإغلاق وضعيها في الثلاجة. يمكن استخدام هذا الشامبو لمدة تصل إلى شهر.

شامبو البيض وزيت الزيتون للشعر التالف

للشعر المتضرر أو المعالج، يمكنك تحضير شامبو مغذٍ باستخدام:

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من شامبو الأطفال.

فنجان من الماء المغلي والمبرد.

طريقة التحضير:

امزجي جميع المكونات جيدًا حتى يتجانس الخليط.

خزّني الشامبو في الثلاجة واستخدميه عند الحاجة لاستعادة صحة الشعر ولمعانه.

شامبو الجوجوبا للشعر الجاف

للعناية بالشعر الجاف، استخدمي شامبو مصنوعًا من:

ملعقة صغيرة من شامبو الأطفال.

2 ملعقة صغيرة من الجلسرين.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ربع فنجان من الماء المقطر.

طريقة التحضير:

امزجي جميع المكونات حتى تحصلي على مزيج ناعم.

خزني الخليط في زجاجة نظيفة وضعيه في الثلاجة.

شامبو العسل والبيض للشعر الدهني

للتخلص من الزيوت الزائدة، حضري شامبو منزلي باستخدام:

ربع فنجان من العسل.

2 ملعقة صغيرة من شامبو الأطفال.

2 ملعقة صغيرة من الماء.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير: