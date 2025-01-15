انت الأن تتابع خبر "من الطبيعة لحد جسمك".. عشبة طبيعية تساعد في خفض السكر التراكمي بفاعلية أكبر من الأنسولين! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعد عشبة الكاري، المعروفة علميًا باسم Murraya koenigii، شجرة استوائية تنتمي إلى عائلة Rutaceae وتُستخدم هذه العشبة بشكل واسع في المطبخ الجنوبي الهندي والعالمي لإضافة نكهة مميزة إلى الأطعمة، كما أنها تمتلك فوائد طبية عديدة، أبرزها دورها الفعّال في التحكم بمستويات السكر في الدم.

أوراق الكاري ودورها في تنظيم مستويات السكر

تشير الدراسات الحديثة إلى أن أوراق الكاري تحتوي على مجموعة من المعادن الأساسية، مثل الحديد والنحاس والزنك، التي تساعد في:

الحفاظ على مستويات الجلوكوز الطبيعية في الدم.

دعم وظائف الكبد والكلى لتحسين عملية هضم الكربوهيدرات وتنظيم السكر في الدم.

تعزيز وظائف البنكرياس باستخدام أوراق الكاري

[أوراق الكاري وتحكمها في مستويات السكر]

تعمل أوراق الكاري على تخفيف الضغط على الخلايا البنكرياسية المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، حيث:

تقلل من الأضرار الناتجة عن الجزيئات الحرة التي تؤثر على خلايا البنكرياس.

تحسن من قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين بشكل فعّال، مما يساهم في ضبط مستويات السكر.

أوراق الكاري والسمنة

تُعتبر السمنة من العوامل الأساسية التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري. وتناول أوراق الكاري يساعد في:

تقليل الوزن بفعالية.

تحسين السيطرة على مستويات السكر في الدم.

تقليل احتمالية الإصابة بمضاعفات مرض السكر.

كيفية تضمين أوراق الكاري في النظام الغذائي

للاستفادة من فوائد أوراق الكاري، يُنصح باتباع الإرشادات التالية:

الاستخدام في الطهي:

يمكن تحميص أوراق الكاري وإضافتها إلى الأطباق المختلفة للحصول على نكهة مميزة.

مضغ الأوراق يوميًا:

يُفضل مضغ 6 إلى 8 أوراق صباحًا يوميًا لتنظيم مستويات السكر.

إذا كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكر، يُنصح بمضغ 10 أوراق يوميًا للوقاية.

إضافتها إلى المشروبات: