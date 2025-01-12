انت الأن تتابع خبر «هتخس في لمح البصر!!»..نزل وزني 14 كيلو ..طبيب سعودي يكشف عن وصفة عجيبة متوفرة بكل بيت لإزالة الكرش المتدلي وإنقاص الوزن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركنا طبيب بطريقة خاصة في خسارة الوزن وتحسين الصحة، حيث كان وزنه 94 كيلو جرامًا وكان يعاني من بعض مشاكل البطن، ولكن بعد أن توقف عن تناول الخبز خسر وزنه وأصبح وزنه الآن 80 كيلو جرامًا، وأخبر الجميع عن نجاحه في برنامج تلفزيوني.

ماذا يحدث لجسمك عند عدم تناول الخبز

إذا توقفت عن تناول جميع أنواع الخبز لمدة شهر، مثل الخبز الأبيض والبني، فقد يتغير جسمك بعدة طرق، أولاً قد تلاحظ أنك تفقد بعض الوزن، قد يحدث هذا لأنك تأكل أقل بشكل عام، وأيضًا لأن جسمك يستخدم بعض الطاقة التي قام بتخزينها، عندما تأكل كمية أقل من الكربوهيدرات مثل الخبز، يبدأ جسمك في استخدام نوع خاص من الطاقة المخزنة في عضلاتك وكبدك، مما يعني أيضًا فقدان بعض الماء الذي تم تخزينه مع تلك الطاقة، لكن تذكر عدم شرب كمية كافية من الماء ليس جيدًا لصحتك

نتائج عدم تناول الخبز