انت الأن تتابع خبر "هتحقق حلم حياتك" … شمعة واحدة فقط وتخلص من تشققات القدمين نهائيًا ومن أول استخدام كعوب وقدمين وجلد مثل ملمس الحرير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني الكثيرون من تشققات القدمين وغيرها من مناطق الجسم، والتي تحدث غالبًا بسبب التعرض للأتربة، ولكن يمكنك التخلص منها بكل سهولة عن طريق وصفة باستخدام الشمع تابع المقال لتتعرف على المزيد.

وصفة للقضاء على تشققات القدمين

لنقوم بإعداد وصفة تقضي على تشققات القدمين سنحتاج لهذه المكونات:

نشا.

زيت زيتون.

شمع.

زيت جوز الهند

فيتامين A.

فازلين بدون إضافات.

طريقة تحضير الوصفة

يتم تحضير الوصفة عن طريق مجموعة من الخطوات المتمثلة في الآتي: