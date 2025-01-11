انت الأن تتابع خبر "هتحقق حلم حياتك" … شمعة واحدة فقط وتخلص من تشققات القدمين نهائيًا ومن أول استخدام كعوب وقدمين وجلد مثل ملمس الحرير والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعاني الكثيرون من تشققات القدمين وغيرها من مناطق الجسم، والتي تحدث غالبًا بسبب التعرض للأتربة، ولكن يمكنك التخلص منها بكل سهولة عن طريق وصفة باستخدام الشمع تابع المقال لتتعرف على المزيد.
وصفة للقضاء على تشققات القدمين
لنقوم بإعداد وصفة تقضي على تشققات القدمين سنحتاج لهذه المكونات:
- نشا.
- زيت زيتون.
- شمع.
- زيت جوز الهند
- فيتامين A.
فازلين بدون إضافات.
طريقة تحضير الوصفة
يتم تحضير الوصفة عن طريق مجموعة من الخطوات المتمثلة في الآتي:
- نحضر شمعه و نبشرها.
- نضع إناء على النار ونضع فيه وعاء زجاجي يحتوي على الشمع المبشور ونصف كوب من زيت الزيتون ونتركهم على نار هادئة.
- نقلب الشمع وزيت الزيتون باستمرار وهم على النار.
- نغلق النار عندما تصل المياه إلى مرحلة الغليان ونستمر في التقليب حتى يمتزج الشمع مع زيت الزيتون تمامًا.
- نضيف ربع ملعقة صغيرة من الفازلين ونقلب.
- نضع ربع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند و نمزجه مع باقي المكونات.
- نضيف ملعقة كبيرة من النشا ونقلبهم جيدًا.
- نتركه ساعة حتى يصبح قوامه مناسبا، ونضعه على الجزء المتشقق من القدمين.
- احرص على أن يكون فيتامين B جيدًا في جسمك وخاصة فيتامين B3.
- استخدمه يوميًا.