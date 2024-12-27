انت الأن تتابع خبر خلال أيام .. يخلصك كريم النشا والفازلين من تصبغات الوجه والبقع الداكنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - النشا والفازلين للبقع الداكنة، يرغب العديد من السيدات في الحصول على وجه ناصع البياض خالي من كافة التصبغات، لذلك يبحثن العديد منهن إلى أفضل الكريمات الكيميائية التي تساعدهم في الحصول على بشرة رائعة موحده، لكن العديد منهن يتعرض لآثار جانبية نتيجة استخدام هذه المواد، علاوة على ذلك يبحثن العديد منهن عن أفضل الوصفات الطبيعية التي تؤدي لنفس النتيجة بدون أي آثار جانبية، بالإضافة إلى يعد النشا والفازلين من أكثر المواد الطبيعية التي يمكن من خلالهم الحصول على بشرة رائعة وفي أقل وقت لما تقدمة من فوائد جمالية عديدة وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

النشا والفازلين للبقع الداكنة

يمكنك وبكل سهولة إعداد خلطة من النشا والفازلين للتبيض وشد تجاعيد الوجه والتخلص من البقع الداكنة، فالوصفات الطبيعية تعطي نتيجة فعالة ومرضية للشخص، افضل من الكريمات المصنعة والتي قد تعطي نتيجة سلبية للوجه، فيمكنك بكل سهولة تطبيق الوصفات الطبيعية على الجسم بالكامل، حيث أنها مفيدة ومغذية للبشرة ونتيجتها إيجابية مئة بالمئة،

وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء وإضافة كل من مقدار ملعقتين من النشا.

إضافة ملعقتين من الفازلين السائل من خلال إذابته على النار.

ثم إضافة القليل من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون.

قومي بمزجهم جيداً للحصول على خليط متجانس.

يتم تطبيق الخليط على البشرة والمكان المراد تفتيحه.

يترك الخليط لمدة لا تقل عن ربع ساعة وتكرر الوصفة لحين الوصول للنتيجة المرغوب فيها.

لاحظي النتيجة الفورية من أول استخدام .

وصفة أخرى من النشا للتخلص من الرؤوس السوداء وتوحيد البشرة

يمكنك مزج ملعقة صغيرة من كريم نيفيا مع ملعقة صغيرة من النشا والقليل من ماء الورد.

يتم خلط المكونات مع بعضها البعض حتى الحصول على قوام كريمي.

تغسل البشرة وتجفف، ثم يوضع الكريم على الوجه لمدة ربع ساعة مع التدليك.

تغسل البشرة ولاحظي الفرق.

فوائد كل من النشا والفازلين الجمالية

لكل منهما فوائد جمالية رائعة عند المداومة على استعمالهم والتي تتمثل في الآتي:

تعمل كل منهما على تفتيح البشرة بشكل كبير.

تقضي على الخطوط السوداء والأماكن الداكنة في أسرع وقت.

تشد البشرة بشكل كبير.

تخلصك من البثور السوداء وآثار حب الشباب.

يعمل الفازلين على ترطيب البشرة بشكل كبير ويقضي على جفافها.

يمنع تشققات البشرة والجلد بشكل كبير.

في الختام