بملعقة شبه وفازلين أعملي اقوي مزيل عرق طبيعي في المنزل برائحة الياسمين ومبيض فوري للابطين

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رياض - احمد صلاح - العرق من الأشياء التي لا يحب الشخص استنشاقها مهما بذل من مجهود، لأن العرق ينتج من كثرة القيام بمهام البيت أو الخروج في الشارع في درجة حرارة مرتفعة للغاية، مع العلم أنه يوجد بعض الأشخاص تظهر لهم عرق من أقل مجهود، وإذا قام هؤلاء بشراء مزيلات العرق الموجودة في الصيدليات لن يتم التخلص من العرق نهائي، مع العلم أن سعرها يكون مرتفع للغاية، علاوة على ذلك أن معظم هذه المزيلات تحتوي على مواد كيميائية تضر الجلد، بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى إسمرار منطقة تحت الإبط، ولكن بعد تجربة الوصفة التي سوف نقدمها لكم الآن لن تحتاجي إلى شراء أي مزيل عرق من الخارج إطلاقا، لمعرفة المزيد من المعلومات يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات مزيل العرق الطبيعي باستخدام الفازلين

المعلومة التي لا يعرفها الجميع أن الشبة لها تأثير فعال في التخلص من الشعر الزائد الموجود تحت الإبط، ويمنع ظهور بالتدريج، مع العلم أنه بمجرد التخلص من الشعر الموجود تحت الإبط لن تجدي عرق يخرج من هذه المنطقة مرة ثانية، ولكن الآن نحن سوف نقدم لكم مكونات مزيل عرق باستخدام الشبه والفازلين، والجميع يعرف أن الفازلين لا مثيل له في عملية الترطيب في مثل هذه الأماكن الحساسة وذلك نحن جمعنا أفضل المكونات في مزيل عرق،

وإليكم المكونات:

ثلاث ملاعق من الشبة.

ملعقة ونصف من الفازلين.

ملعقة من النشا.

خطوات تحضير مزيل العرق باستخدام الشبة في البيت

من أكثر الأشياء التي يتم شرائها في فصل الصيف هو مزيل العرق، ولكن بعد تجربة هذه الوصفة لن تحتاجي لشراء إلى مزيل عرق مرة ثانية،

وإليكم خطوات التحضير:

يجب وضع جميع المكونات مع بعضها البعض ويتم التقليب حتى نحصل على عجينة لينة.

يجب إحضار علبة نظيف نضع فيها الوصفة.

يتم إغلاقها بإحكام.

يجب وضع طبقة رقيقة من المزيل تحت الإبط ويفضل الاستخدام بعد الاستحمام.

تعمل هذه الوصفة على تفتيح هذه المنطقة بشكل واضح.

كما ذكرنا