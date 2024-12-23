انت الأن تتابع خبر "بشرتك هتبقي زي بشرة الأطفال..." قشر الموز لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد سيصبح بشرتك صافية تماماً ولا قمر 14!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتعرض البشرة للعديد من العوامل التي تؤثر سلبًا على مظهرها، مما يدفع العديد من الفتيات إلى اللجوء إلى مستحضرات تجميلية باهظة الثمن للحصول على بشرة بيضاء ونقية خالية من التجاعيد لكن هذه المنتجات تكون مكلفة وتتطلب الاستمرار في استخدامها في هذا المقال، سنعرض لكم طريقة بسيطة وفعالة باستخدام ماسك قشر الموز لتبييض البشرة والتخلص من التجاعيد في دقائق.

قشر الموز لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد

فوائد كريم الموز والنشا

بشرة صافية مثل الأطفال إذا كنتِ تسعين للحصول على بشرة ناعمة وخالية من البقع الداكنة والتجاعيد،

إليكِ بعض الخطوات التي يمكنكِ اتباعها باستخدام قشر الموز:

المكونات:

كمية مناسبة من القشور البيضاء الموجودة في قشرة الموز.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة من جل الصبار.

نصف ملعقة صغيرة من العسل.

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

مكونات خليط التقشير

قشر الموز.

ملعقتان من السكر.

طريقة التحضير والاستخدام