عشبة ربانية معجزة!!... عشبة في كل بيت تنسف الكرش والارداف ودهون البطن في 3 ايام من الاستخدام!

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رياض - احمد صلاح - يعتبر ورق الغار واحدًا من انواع الاعشاب التي لا يمكن الاستغناء عنها نهائيًا في المطبخ، حيث انه يعتبر اساسي في اعداد مختلف انواع الوصفات لما له من تأثير كبير على الطعم الخاص بالاكل واضافة نكهة مميزة، ليس هذا فقط بل ان له الكثير من الفوائد الصحية التي يمكن ان تؤثر بشكل ايجابي على صحة الجسم، ليس هذا فقط بل انه قد اصبت فعاليته بشكل كبير في التخسيس والقضاء على الوزن الزائد

فوائد ورق الغار للتخسيس

يعتبر ورق الغار واحدًا من الاوراق التي تحتوي على الياف طبيعية وهي التي تسهم في تحسين حركة الامعاء بشكل كبير، ليس هذا فقط بل انها تسهم ايضًا في الشعور بالشبع والامتلاء بشكل كبير، وهو الامر الذي يسهم في التقليل من كمية الطعام الذي يتم تناولة يوميًا وهو الذي بدورة يؤدي إلى خفض الوزن بشكل كبير، ويحتوي ورق الغار ايضًا على مواد طبيعية تساهم في تحويل الدهون الثلاثية المتواجدة في البطن بشكل خاص إلى دهون أحادية.

طريقة عمل مشروب ورق الغار