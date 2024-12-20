انت الأن تتابع خبر "لنسف الكرش والأرداف بكل سهولة بـ 3 أيام".. استخدم ورق الغار بتلك الطريقة فقط ..وقل وداعاً لدهون البطن والإحراج!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ورق الغار من الأعشاب التي تستخدم في جميع المطابخ في تحضير العديد من وصفات الطعام، حيث يحتوي على نكهة مميزة وفريدة، وبالإضافة إلى ذلك فهو من الأعشاب التي استخدمت في الطب البديل منذ عصور في علاج العديد من الأمراض المختلفة، وقد أثبتت الدراسات الحديثة فاعلية ورق الغار في إذابة الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف.

أهمية ورق الغار في نسف الكرش

يحتوي ورق الغار على الألياف الطبيعية التي تساعد في تحسين حركة الأمعاء والشعور بالشبع، وبالتالي استهلاك كمية أقل من الطعام على مدار اليوم مما يساهم بالتتابع في خسارة الوزن بشكل كبير، كما أنه من المواد الطبيعية التي تعمل على تحويل الدهون الثلاثية إلى أحادية وبالتالي التخلص من جميع الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف.

طريقة تحضير مشروب ورق الغار

يمكن تحضير ورق الغار من أجل خسارة الوزن ونسف الكرش بكل سهولة، حيث يتم وضع أوراق الغار في الماء ووضعها على نار متوسطة وتركها لمدة عشر دقائق من أجل أن تغلي بشكل جيد، بعد ذيك يتم رفع ورق الغار من على النار وتصفيته ثم إضافة ملعقة من العسل الأبيض وتناول كوب في الصباح وكوب في المساء لمدة ثلاث أيام.

فوائد ورق الغار الصحية

ورق الغار يحتوي على قيمة غذائية عالية، وتتمثل أهم فوائده في التالي: