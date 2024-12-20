انت الأن تتابع خبر هتندم لو معرفتش..الفرق بين البطاطا البيضاء والبطاطا البرتقالية وطرق الاستخدام المختلفة..تعرفي عليها وجرييها بنفسك واحكمي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر البطاطا من الذ الاكلات الشتوية التي يتم الحفظ على تناولها على نطاق واسع من قبل الجميع ولكن هناك فرق كبير بين البطاطا البيضاء والبطاطا البرتقالية، ولذلك حرصنا من خلال موقعنا بوابة الزهراء التعرف على الفرق بين البطاطا البيضاء والبطاطا البرتقالية اهم طرق الاستخدام من خلال هذا المقال بشكل تفصيلي.

الفرق بين البطاطا البرتقالية والبيضاء من حيث القشرة والشكل

البطاطا البيضاء لها قشرة رقيقة للغاية ولونها بني فاتح أو رمادي اللون، كما انها تكون ناعمة بشكل كبير الشكل بطاطا البيضاء تكون مستديرة او بيضاوية، كما أن البطاطا البرتقالية يكون ذات قشرة خشنة.

بجانب ان لونها احمر وهي تكون خشنة بشكل كبير بالمقارنة مع البطاطا البيضاء، كما أنها تتميز بشكل مستطيل غير منتظم بشكل كبير.

الفرق بين البطاطا البيضاء والبرتقالية من حيث المذاق