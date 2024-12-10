انت الأن تتابع خبر "هتطلع الأول على الجمهورية"... ثلاث حلول عبقريه لتحسين الذاكره وتقويه العقل على التركيز وحل المسائل... مش هتندم عليها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسبب عمليه فقدان المعلومه بسرعه وعدم التركيز مشاكل ومعضلات خصوصا الطلاب عند اداء الامتحانات والمذاكره، وايضا سواء في مجالات الدراسة أو العمل، و لتحسين القدرة على التذكر وتثبيت المعلومات، ينصح باتباع بعض الطرق البسيطة مثل الجلوس في بيئة هادئة وذات إضاءة خافتة، و كما يفضل أخذ فترة قصيرة من الاسترخاء تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة قبل بدء الدراسة أو العمل المكثف، و هذا يساعد على تحسين التركيز وتحفيز الذاكرة، مما يسهم في حفظ واسترجاع المعلومات بشكل أفضل

أهمية الاسترخاء لتقوية التركيز

الاسترخاء يعد من العوامل الأساسية لتحفيز العقل على العمل بكفاءة أعلى، و عندما تشعر بالإرهاق أو الضغط النفسي، يصبح من الصعب تذكر المعلومات أو الحفاظ على التركيز، لذلك، من المهم تخصيص وقت للراحة بعيدا عن أي ملهيات، و يمكن أن يساعد أخذ قسط من الراحة بانتظام على مدار اليوم على تجديد نشاط الجسم والعقل، بهذه الطريقة، تصبح عملية حفظ واسترجاع المعلومات أسهل وأسرع.

استراتيجيات لتعزيز قدرة الدماغ