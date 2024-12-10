“هترجعك قمر في عز مجده”.. عشبة رخيصة تعيد شابك حتى لو فى عمر الـ70!!

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رياض - احمد صلاح - العناية بالبشرة ليست مجرد رفاهية، بل جزء لا يتجزأ من الحفاظ على صحة الجلد وجماله، ولعل الزعتر وبذور الشمر يمثلان مكونات طبيعية تعزز من نضارة البشرة وتساعد في الحفاظ على مظهر شاب، إذ يتميز الزعتر بخصائصه المطهرة والمضادة للأكسدة، بينما توفر بذور الشمر دعمًا قويًا في تنقية البشرة وتحسين مرونتها.

الوصفة الأولى لتنقية البشرة وتجديدها

لتحقيق بشرة نقية وخالية من الشوائب، يمكن تحضير مزيج بسيط من الزعتر وبذور الشمر.

امزجي ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف مع ملعقتين من بذور الشمر المطحونة ونصف كوب من الماء المغلي.

بعد ذلك، اتركي الخليط لمدة ربع ساعة لتكتسب المكونات فعاليتها، ثم قومي بتصفية المزيج واستخدامه لتدليك البشرة بلطف لمدة ربع ساعة.

هذه الوصفة، عند تكرارها مرتين أسبوعيًا، ستساهم في تجديد البشرة وتنقيتها بشكل ملحوظ.

الوصفة الثانية لشد البشرة والحفاظ على شبابها